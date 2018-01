C.C. Sabathia lance une flèche aux Blue Jays

Courtisé par plusieurs équipes, dont les Blue Jays, le vétéran lanceur C.C. Sabathia a révélé, avec un brin d’humour, qu’il ne voulait pas se joindre à la formation torontoise durant la saison morte en raison de la puissance de l’attaque des Yankees.

Sabathia a finalement choisi, en décembre, de prolonger son séjour avec le club new-yorkais.

«C’est pour ça que je ne suis pas allé avec les Blue Jays, a blagué Sabathia, sur son podcast diffusé sur le site web The Players’ Tribune. Si j’allais dans la section Est de la Ligue américaine, ça devait être avec la meilleure équipe. Ainsi, je ne viendrai pas au Yankee Stadium et me faire botter le derrière.»

Sabathia faisait alors allusion aux puissants frappeurs des Yankees, dont Giancarlo Stanton, Aaron Judge et Gary Sanchez.