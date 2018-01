Brett Lernout, le petit gars de St-Boniface

Pour les amateurs des Canadiens, le nom de Brett Lernout est sans doute familier. Or, la plupart des gens ignorent qu'il est originaire d'un milieu francophone.

«Je suis allé au collège Louis-Riel de St-Boniface jusqu'à mon départ pour la Saskatchewan dans les rangs juniors, a-t-il confié mercredi, lorsque rencontré par TVA Sports dans le vestiaire du Rocket de Laval. J'ai fait tout mon parcours secondaire en français .»

Mais comme la chose était restée relativement secrète jusqu'à maintenant, le défenseur format géant de 6 pieds 4 pouces et 220 livres a donc su s'éviter une série d'entrevues lors de son plus récent séjour avec le grand club.

«Je n'ai jamais vraiment donné d'entrevues en français lorsqu'il est question de hockey. Je ne connais même pas les termes officiels», a-t-il conclu en riant.

Non seulement personne ne lui en tiendra rigueur, mais on apprécie que son petit secret francophone n'en soit plus un.

