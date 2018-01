Comme si la fin du match n’avait pas été assez spectaculaire, un joueur de l’Alabama, Bradley Bozeman, a fait la grande demande après la victoire de Crimson Tide dans la finale du football universitaire américain, lundi soir.

Voyez ce touchant moment dans la vidéo ci-dessous :

Alabama OL Bradley Bozeman just won a national championship



...and got engaged ���� pic.twitter.com/svzGmC5QAF