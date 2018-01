Subban et McDavid en action à TVA Sports

Les amateurs auront droit à un duel salivant qui opposera un P.K. Subban en grande forme à la supervedette Connor McDavid, mardi soir, à TVA Sports.

Cet affrontement entre les Predators et les Oilers vous sera présenté à partir de 19h30.

Avec une victoire, les hommes de Peter Laviolette doubleraient les Blues de St-Louis en s’emparant du deuxième rang de la section Centrale.



L’ancien défenseur des Canadiens P.K. Subban se porte très bien, lui qui a récolté six points à ses cinq derniers matchs et revendique 31 points en 41 matchs cette saison, bon pour le quatrième rang chez les défenseurs (ex aequo avec Victor Hedman).

Si les Predators connaissent du succès, c’est tout le contraire pour les Oilers, qui se situent à huit points des séries et composent avec une très faible marge d’erreur pour espérer participer au bal printanier. Les troupes de Todd McLellan n'ont gagné qu'une fois à leurs sept derniers matchs.

Le ténor de la formation albertaine Connor McDavid voudra reprendre du poil de la bête, lui qui a dû se contenter de quatre mentions d’aide durant cette période. Le tir de Jeff Petry qu’il a bloqué face aux Canadiens au Centre Bell le 9 décembre dernier pourrait être la cause de son ralentissement.