Slopestyle et «big air» : trois Québécois avec l’équipe olympique

La planchiste québécoise Laurie Blouin a maintenant officiellement son billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, pour les épreuves de slopestyle et de «big air», tout comme le non moins célèbre Sébastien Toutant.

Blouin et Toutant rejoignent ainsi Maxence Parrot parmi les Québécois qui seront en lice dans la discipline en Corée du Sud.

«Je suis super contente d’avoir été sélectionnée pour les Jeux olympiques, a commenté Blouin, par voie de communiqué, mardi. Ça représente quelque chose d’important dans ma carrière, ces premiers Jeux olympiques. Mon but, c’est de me rendre en finale, et si je suis en finale, c’est d’avoir une médaille, donc je m’entraîne fort pour ça.»

Parrot avait d’ores et déjà assuré sa présence en raison des résultats obtenus lors de la saison 2016-2017. Mark McMorris, également déjà qualifié, Tyler Nicholson, Spencer O’Brien et Brooke Voigt complètent la sélection canadienne.