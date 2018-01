Quel avenir pour Jaromir Jagr avec les Flames?

L’attaquant des Flames de Calgary Jaromir Jagr n’aurait pas accompagné ses coéquipiers dans le cadre d’un périple de quatre matchs devant s’amorcer mardi au Minnesota.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien Calgary Sun en après-midi, ce qui alimente davantage de spéculations au sujet de l’avenir du joueur de 45 ans. D’ailleurs, le journal Ottawa Sun a récemment évoqué la possibilité que les deux parties concernées mettent fin sous peu à leur association afin de permettre à Jagr de représenter la République tchèque aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Pour sa part, le réseau Sportsnet avait rapporté quelques jours auparavant que le patineur suscitait l’intérêt de formations européennes.

Jagr n’a pas joué depuis le 31 décembre en raison – selon les Flames – d’une blessure au bas du corps. Il a récolté un but et six mentions d’aide en 22 matchs cette saison. L’été dernier, il avait signé un contrat d’un an et de 1 million $.