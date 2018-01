Paul Maurice répond aux joueurs des Sharks

L'entraîneur-chef des Jets de Winnipeg Paul Maurice a répondu a des joueurs des Sharks de San Jose, mardi, lors de son point de presse.

C'est que quelques joueurs de l'équipe californienne, dans une vidéo publiée sur Twitter par NBC, ont déclaré que Winnipeg était la pire ville où jouer dans la Ligue nationale de hockey.

«C'est froid et c'est sombre», a dit l'attaquant Tomas Hertl.

«Les hôtels sont douteux et je ne sais même pas s'ils ont le Wi-Fi là-bas», a notamment ajouté le défenseur Justin Braun.

Maurice a fourni une réplique qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

«Je crois qu'aucun entraîneur, joueur, arbitre... ne devrait se plaindre d'une journée dans la LNH, a-t-il lancé.

«Tout le monde encaisse son chèque. Si ton hôtel ou ton frappuccino n'est pas parfait - je ne sais même pas ce qu'est un frappuccino -, mon point est qu'on n'a pas de quoi se plaindre. Nous avons une belle vie, chaque jour, peu importe où nous nous trouvons.»

Voyez la réponse intégrale de Paul Maurice dans la vidéo ci-dessous.

A great moment during Paul Maurice's media availability this morning. This was his answer when asked by @WFPJasonBell about the video of San Jose players complaining about #Winnipeg. A fantastic perspective from the coach. pic.twitter.com/Ofxu3yGE7G