LNH 360: Panarin complète une remontée tardive

RÉSULTATS DE MARDI (équipes locales en majuscules)

Columbus 3, TORONTO 2 (Prolongation)

Panarin complète la remontée tardive des Blue Jackets



Les Blue Jackets ont effacé un déficit de 2-0 avec 4:35 à faire en temps réglementaire et Artemi Panarin a marqué en prolongation – après que Sergei Bobrovsky (36 arrêts) ait sauvé les meubles lors d’une échappée – pour procurer la victoire aux siens (25-16-3, 53 points). Il s’agissait de la 11e victoire des Blue Jackets après le temps réglementaire (six victoires en prolongation, cinq en tirs de barrage), bon pour le premier rang du circuit.

*Le Elias Sports Bureau note que les Blue Jackets ont surmonté un retard de deux buts dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire pour seulement la quatrième fois de leur histoire. Un tel événement est survenu le 1er décembre 2011 à Calgary et le 22 mars 2016 face aux Flyers.



*Les Blue Jackets sont devenus la première formation cette saison à l’emporter lorsqu’elle perdait par deux buts lors des cinq dernières minutes du troisième engagement. Selon Elias, trois équipes y sont parvenues en 2016-2017: les Blackhawks (22 octobre 2016 face aux Maple Leafs), les Flyers (25 octobre 2016 face aux Sabres) et les Ducks (7 décembre 2016 face aux Hurricanes).



*Seth Jones s’est fait complice des buts égalisateur et gagnant et se situe à maintenant à deux points d’atteindre le plateau des 30 points pour une deuxième saison d’affilée (7-21—28). Jones, qui a établi un sommet durant sa carrière en récoltant 12 buts, 30 mentions d’aide et 42 points en 2016-2017 (75 PJ), a obtenu au moins un point durant neuf de ses 11 derniers matchs (3-9—12).



Les matchs de ce soir

Oilers c. Predators à 20h à TVA Sports (avant-match à 19h30)

Jets c. Sabres à 19h

Canucks c. Capitals à 19h

Blackhawks c. Sénateurs à 19h30

Hurricanes c. Lightning à 19h30

Panthers c. Blues à 20h

Des meneurs de leur section en action

Trois des quatre équipes au sommet de leur section seront en action, mardi, soit le Lightning (Atlantique), les Capitals (Métropolitaine) et les Jets (Centrale).



*La meilleure équipe du circuit, le Lightning (30-9-3, 63 points) – qui a établi un record d’équipe dimanche pour le plus petit nombre de matchs joués avant d’obtenir 30 victoires en une saison (42 PJ) – accueillera les Hurricanes (19-14-8, 46 points) au Amalie Arena. La formation floridienne trône au premier rang du classement de la Ligue depuis le 28 novembre et possède le meneur de la LNH pour les buts et les points en l’attaquant Nikita Kucherov (27-32—59 en 42 PJ), en plus du gardien qui a accumulé le plus grand nombre de victoires et de blanchissages, Andrei Vasilevskiy (26-6-2; 6 JB).



*Les Capitals (26-13-3, 55 points) tenteront d’amasser une cinquième victoire consécutive pour la première fois de la saison, alors qu’ils accueilleront les Canucks (16-20-6, 38 points) au Capital One Arena. La formation de la capitale américaine a enregistré cinq séquences d’au moins cinq victoires durant la saison 2016-2017 pour décrocher un deuxième Trophée des Présidents consécutif. Les Capitals ont aussi remporté neuf matchs consécutifs à domicile, pouvant se vanter d’être la seule équipe n’ayant pas perdu à la maison depuis le début du mois de décembre.



*Les Jets (25-11-7, 57 points) – qui détiennent un avantage de deux points sur les Blues (26-16-3, 55 points) dans la section Centrale – visitent les Sabres au KeyBank Center à Buffalo. Les hommes de Paul Maurice sont en quête d’une troisième victoire consécutive et tenteront de prolonger leur série de matchs avec au moins un point à sept (5-0-1). Blake Wheeler (14-36–50 en 43 PJ) domine les siens au chapitre des points et n’a pas été blanchi de la feuille de pointage lors des six dernières rencontres (5-4–9).