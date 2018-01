Le Vert & Or pige chez les Alouettes

Jason Hogan est le nouveau coordonnateur offensif du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

À l’emploi des Alouettes de Montréal depuis trois ans à titre, notamment, de responsable du contrôle de la qualité en offensive, Hogan succède à Brent Bailey.

Ancien coordonnateur offensif des Gaiters de Bishop’s, Bailey n’aura été en poste qu’une saison avec les Renards, même s’il avait signé un pacte de deux ans au moment de son embauche.

Hogan a été associé aux Phénix d’André-Grasset pendant six ans et fût le coordonnateur offensif de 2011 à 2014 avant de se joindre aux Alouettes.

«Brent a une philosophie de "coaching" différente de nos autres coordonnateurs et ce n’est pas quelque chose qu’on voit en entrevue, a raconté l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte pour expliquer le départ de Bailey. Ça devient difficile pour un entraîneur-chef d’avoir deux écoles de pensée au sein de son personnel. C’était mieux pour tout le monde de mettre fin à la relation. On se quitte en bons termes et j’ai le plus grand respect pour le "coach" Bailey qui possède de grandes connaissances.»

Belle expérience

Lecompte est très heureux de la venue de Hogan. « Jason possède une belle expérience de la Ligue canadienne de football qui nous sera utile et il a côtoyé de très bons "coachs" (Jacques Chapdelaine, Anthony Calvillo, André Bolduc, Noel Thorpe). C’est un gars dynamique qui est très, très professionnel.»

«En parlant avec mon ancien coéquipier Samuel Giguère et avec André Bolduc, notamment, je n’ai reçu que des recommandations positives au sujet de Jason, de poursuivre Lecompte. C’est un travaillant qui va nous donner un bon coup de main dans le recrutement à Montréal. Il provient d’une bonne organisation et a participé à leur ascension en Division 1. Il est toujours dans le giron de Grasset. Il possède un grand réseau de contacts et il comprend très bien l’enjeu du recrutement pour un programme comme le nôtre.»

Hogan a évolué pour le Rouge et Or en 2006 comme demi défensif après une carrière comme quart-arrière avec les Phénix et les Cougars de Saint-Léonard dans le circuit junior.

Il entrera en fonction dès demain à son retour de Charlotte, où il participe à la convention de l’Association des entraîneurs de football américain.