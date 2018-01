Jason Hogan dirigera l’attaque du Vert & Or

Le Vert & Or de l’Université Sherbrooke a annoncé mardi l’arrivée de Jason Hogan à titre de coordonnateur offensif pour la prochaine campagne.

L’homme de 31 ans a passé les trois dernières années chez les Alouettes de Montréal comme instructeur-adjoint en attaque et en défense, ainsi que responsable des quarts-arrière.

Précédemment, il avait passé six années au sein du Phénix du Collège André-Grasset, où il a œuvré comme coordonnateur à l’attaque de 2011 à 2014, en plus de diriger les quarts en 2009 et 2010. Durant son séjour avec cette institution, il a contribué à la conquête de trois titres du Bol d’Or.

«Je suis vraiment content de pouvoir me joindre à cette équipe d’entraîneurs dynamiques et passionnés du football. Nous allons nous préparer afin de relever les défis qui nous attendent. L’Université de Sherbrooke et le Vert & Or disposent d’un programme de football qui a beaucoup de potentiel. Nous voulons bâtir une équipe compétitive avec des joueurs capables d’affronter avec brio les exigences des études universitaires et du football», a indiqué Hogan dans un communiqué.

Celui-ci remplacera Brent Bailey, qui a quitté son poste, et travaillera sous les ordres du pilote Mathieu Lecompte.

«Nous sommes extrêmement heureux de voir Jason joindre notre groupe d’entraîneurs. Son expérience chez les professionnels, qui lui a permis de travailler avec Jacques Chapdelaine, Anthony Calvillo, Noel Thorpe, André Bolduc et Kavis Reed, aura un impact immédiat sur le Vert & Or, a commenté Lecompte. C’est un gars qui amènera aussi beaucoup de dynamisme, une éthique de travail irréprochable et un grand réseau de contacts.»