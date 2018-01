Impact : un contrat pour Clément Diop et Jason Beaulieu

L’Impact de Montréal a annoncé mardi avoir conclu une entente de deux ans avec le gardien de but Clément Diop et un autre d’une saison assorti de trois années d’option avec le gardien québécois Jason Beaulieu.

«Je suis très satisfait de pouvoir compter sur Clément pour les prochaines saisons, a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe, Rémi Garde, dans un communiqué. Malgré d’autres offres, il a fait le choix de poursuivre sa progression à Montréal. Son expérience de la Major League Soccer [MLS] sera un atout pour son intégration dans le groupe.»

«C’est également une excellente nouvelle de voir Jason intégrer de nouveau le club après avoir grandi au sein de l’Académie de l’Impact. Il aura l’occasion d’évoluer dans un environnement professionnel propice à la poursuite de son développement.»

Diop avait été sélectionné par l’Impact lors du repêchage des joueurs disponibles de la MLS, le 13 décembre. Il a joué 17 matchs en carrière avec le Galaxy de Los Angeles, dont 15 en 2017, disputant 1511 minutes et réussissant deux blanchissages. L’homme de 24 ans avait intégré l’effectif de la première équipe du Galaxy en 2016, après avoir mené le Galaxy II à la finale de l’United Soccer League en 2015.

«Je suis très heureux de me joindre à l’Impact et de participer au projet de Rémi Garde, a dit Diop. Je veux aider le club à atteindre ses objectifs.»

«Il a montré un réel désir de venir à Montréal et ajoutera de la profondeur à la position de gardien de but», a pour sa part mentionné le directeur technique Adam Braz.

Produit de l’Académie

De son côté, Beaulieu a été formé à l’Académie de l’Impact de 2011 à 2013, aidant notamment l’Impact U21 à atteindre la finale de la Ligue canadienne de soccer en 2012, après avoir réussi 11 blanchissages et avoir affiché une moyenne de 0,76 au cours de la saison.

Le Québécois a disputé les quatre dernières saisons avec les Lobos de l’Université New Mexico dans la NCAA, prenant part à 69 matchs et disputant 6397 minutes de jeu. Il a présenté une fiche de 34-22-11 et totalisé 22 jeux blancs au niveau universitaire.