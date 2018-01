Gerard Gallant, favori pour le Jack Adams

Le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH) a désigné Gerard Gallant cette semaine comme favori pour remporter le trophée Jack Adams à la fin de la saison.

Gallant et les Golden Knights de Vegas, l’équipe d’expansion de la LNH, ont battu de nombreux records en première portion de la campagne 2017-2018, et aucun signe de ralentissement n’apparaît alors que la formation du Nevada figure au deuxième rang du classement général.

L’ancien entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal a notamment guidé les Knights vers une séquence de huit triomphes d’affilée, une première pour une équipe d’expansion dans la LNH.

Pour ces raisons, Gallant récolte haut la main les faveurs des 18 panélistes du NHL.com alors qu’en 2016, les Panthers de la Floride lui montraient la porte.

«Gallant est bon pour notre équipe, la façon dont lui et son personnel nous enseignent le système de jeu et aident les jeunes, a commenté le gardien Marc-André Fleury. Nous avons une très jeune équipe et ils les aident à se sentir confortables et confiants. Ils soutiennent les joueurs et demandent de l’effort.»

«Je ne pense pas à notre succès, a nuancé Gallant. Le succès lors du prochain match, c’est ce qui est important, ça et les points au classement. Nous sommes dans une bonne passe, c’est plaisant, mais nous n’y pensons pas.»

John Hynes, entraîneur-chef des Devils du New Jersey, et John Cooper, du Lightning de Tampa Bay, suivent Gallant dans les suffrages du site de la LNH. N’eurent existé Gallant et les Golden Knights, Cooper auraient possiblement représenté une candidature solide, tandis que le Lightning s’est établi comme la puissance du circuit cette année.