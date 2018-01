Deux nouveaux joueurs pour les Rapids

Les Rapids du Colorado ont officialisé l’arrivée du défenseur Edgar Castillo et du milieu de terrain Jack Price, mardi.

Le site de la Major League Soccer a précisé le tout en avant-midi, ajoutant que Castillo avait été prêté pour un an par la formation mexicaine de Monterrey. Celui-ci est âgé de 31 ans et a disputé 18 matchs en carrière avec l’équipe américaine sur la scène internationale. Toutefois, il a joué sporadiquement au Mexique au cours de la dernière année et demie.

Pour sa part, Price, 25 ans, faisait partie de la première équipe des Wanderers de Wolverhampton, dans la deuxième division anglaise, depuis 2011. Cette saison, l’athlète de 5 pi et 7 po a participé à cinq matchs du circuit et a effectué quatre départs lors de la Coupe Carabao (ou League Cup).