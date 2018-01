Cody Franson n’est pas réclamé

Le défenseur des Blackhawks de Chicago Cody Franson n’a pas trouvé preneur au ballottage, mardi, de sorte qu’il a été cédé au club-école de la Ligue américaine situé à Rockford.

Le vétéran a obtenu un but et six mentions d’aide en 23 matchs avec Chicago cette saison, conservant un différentiel de -1. Son nom avait été placé sur la liste des éclopés en décembre en raison d’une blessure au haut du corps.

Franson avait paraphé une entente d’un an pour un million $, le 4 octobre. Il a totalisé 212 points, dont 43 filets, en 550 parties en carrière dans la Ligue nationale.

Par ailleurs, l’organisation de la Ville des vents a rappelé l’arrière Erik Gustafsson. Ce dernier a récolté 17 points, incluant trois buts, en 25 duels de la Ligue américaine en 2017-2018. Il avait joué 41 matchs avec les Hawks en 2015-2016, accumulant 14 aides.