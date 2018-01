Boucher protège Chabot des comparaisons avec Karlsson

L’entraîneur-chef des Sénateurs Guy Boucher gère jalousement le développement de son jeune défenseur Thomas Chabot et il est difficile de le lui reprocher lorsqu'on connaît le talent du jeune homme.

Erik Karlsson n'a pas tari d'éloges envers son coéquipier après l'entraînement matinal des siens, mardi, déclarant que le Québécois était supérieur à lui au même âge. Contrairement à son capitaine, le pilote de la formation ottavienne s'est bien gardé de s'aventurer dans ce terrain glissant.

«Je déteste comparer des gars. Ils sont tellement différents. À la minute que tu fais des comparaisons, tu mets le monde dans une boîte. Je me rappelle qu’à Tampa, on avait Sean Bergenheim. Ça nous avait pris deux mois à comprendre que ça l’avait étouffé de se faire appeler le futur [Peter] Forsberg, a-t-il raconté.

«Les jeunes n'en parleront pas, mais quand tu te fais comparer à un joueur de la trempe de Forsberg, c’est beaucoup de pression. Dès que tu commences ton année et que tu n’as pas l’air de Forsberg, tu es déjà en arrière dans ton développement selon tout le monde et c’est très dur d’être confiant.»

Karlsson avait déjà tenu des propos semblables à l'égard de celui qui est perçu par certains comme son dauphin, mentionnant au mois de septembre que le Beauceron était en avance sur lui.

«Il possède plusieurs atouts et il est en mesure de bien lire le jeu, a soulevé le défenseur qui a reçu deux fois le trophée Norris. Il est avantagé par le fait d'avoir grandi en jouant sur les patinoires en Amérique du Nord. Il suit bien la cadence du jeu dans cette Ligue. [...] Il va devoir être utilisé dans plusieurs situations afin de devenir le joueur qu'il veut. Il devra aussi apprendre de ses erreurs, comme ç'a été le cas pour chacun d'entre nous.»

«Le pas est gigantesque»

C'est d’ailleurs à la gauche de Karlsson que Chabot a une chance en or de montrer ses habiletés, depuis la rencontre face au Lightning de Tampa Bay, samedi dernier. Les deux joueurs forment également un duo au sein de la première vague d'avantage numérique.

Mais Boucher n’entend pas pour autant laisser son poulain voler de ses propres ailes sans le superviser étroitement.

«Dans la LNH, il y en a trop à apprendre, peu importe le joueur. J’ai été entraîneur dans le junior, dans la Ligue américaine et dans la LNH. Le pas est gigantesque», a-t-il affirmé catégoriquement.

Aux dires du pilote, l’athlète de 20 ans «n’était pas prêt, mais pas prêt du tout» à faire le saut dans le circuit Bettman à son premier camp d’entraînement avec les Sénateurs. Son jeu s'est métamorphosé par rapport à l'an dernier.

«J’adore le fait qu’il est très réceptif et qu’il veut apprendre. Souvent, ce n’est pas les mêmes erreurs qu’il va reproduire. Ce qui est dur, c’est quand un gars refait les mêmes erreurs après en avoir parlé, après s'être exercé et après avoir regardé des vidéos.

«Dans son cas, l'apprentissage est très bon depuis le début de l’année. Ce n’est pas une question de se retenir, mais de bien choisir les moments. S’il reste 30 secondes et que tu mènes par un but, ce n’est pas le temps d’appuyer l’attaque. Dans le junior, il pouvait, car il revenait à temps, mais dans la LNH, ce n’est plus possible. Quand Stamkos est parti, tu ne peux plus le rattraper.»