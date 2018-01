Adam Henley débarque chez le Real Salt Lake

Le Real Salt Lake a fait signer un contrat au défenseur Adam Henley, mardi.

Cet athlète de 23 ans est né au Tennessee avant de déménager avec sa famille en Angleterre à l’âge de 2 ans. Il a disputé les six dernières campagnes avec les Rovers de Blackburn, une équipe évoluant en deuxième division anglaise et qui était auparavant en Premier League. Henley a disputé 80 matchs dans l’uniforme de cette organisation, toutes catégories confondues.

«Il est un jeune talentueux et prometteur que les Américains apprécieront, a commenté dans un communiqué le directeur général de la formation de Salt Lake City, Craig Waibel. Il a toutes les raisons de se présenter et de travailler fort pour connaître du succès. Amener un joueur énergique et jeune devant se prouver lui-même est le scénario parfait pour nous.»

Henley a aussi part à deux rencontres amicales avec l’équipe nationale du pays de Galles.