À quoi pourrait ressembler l’équipe canadienne?

Les hockeyeurs québécois Pierre-Alexandre Parenteau et Maxim Noreau figurent en tête des joueurs susceptibles de représenter le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang, le mois prochain.

Avec l’absence des athlètes de la Ligue nationale de hockey, il devient drôlement périlleux de tenter de deviner la composition de l’équipe canadienne. Celle-ci devrait être annoncée officiellement cette semaine.

Un coup d’œil sur les joueurs présents lors des différents tournois préparatifs peut toutefois donner certains indices.

À propos de Noreau, ce serait un scandale s’il n’était pas sélectionné pour les Jeux. Le défenseur originaire de Montréal est le seul élément ayant participé à la Coupe Karjala, à la Coupe Channel One de même qu’à la Coupe Spengler au cours des derniers mois.

Le porte-couleurs de la formation de Berne, en Suisse, a par ailleurs tout fait pour convaincre les dirigeants en totalisant sept points en quatre rencontres dans le triomphe du Canada à la Coupe Spengler, à la fin du mois de décembre.

Il faut néanmoins noter que les joueurs évoluant dans la Ligue continentale de hockey (KHL) n’étaient pas présents à cette compétition.

Combien de Québécois?

Concernant Parenteau, il a été à l’essai avec l’équipe canadienne à la Coupe Spengler, tout comme à la Channel One Cup. Le défenseur Simon Després, qui évolue pour le club slovaque de Bratislava dans la KHL, avait également été choisi pour deux tournois (Karjala et Channel One).

Parmi les autres Québécois ayant pris part au processus de sélection, il faut compter les attaquants Maxim Lapierre et Maxime Talbot, les défenseurs Marc-André Gragnani et Jeremy Davies, de même que le gardien Kevin Poulin.

Devant le filet, le gardien Ben Scrivens pourrait toutefois être l’homme de confiance du Canada. Comme Poulin, Barry Brust et Justin Peters sont également en lice pour faire partie de l’équipe.

De nombreux candidats

En rafales, voici les noms des autres joueurs qui pourraient aussi représenter l’unifolié après avoir participé à plus d’un tournoi de préparation : Mason Raymond, Andrew Ebbett, Christian Thomas, Wojtek Wolski, Eric O’Dell, Brandon Kozun, Rene Bourque, Linden Vey, Quinton Howden, Matt Ellison, Teddy Purcell et Rob Klinkhammer.

À la ligne bleue, Chris Lee et Mat Robinson semblent avoir une longueur d’avance sur les autres candidats. Évidemment, la participation d’un ou plusieurs joueurs de niveau junior demeure toujours envisageable.

Liste des principaux candidats susceptibles de composer l’équipe canadienne de hockey masculin aux prochains Jeux olympiques de Pyeongchang, en février 2018:

Attaquants

Rene Bourque

Andrew Ebbett

Matt Ellison

Quinton Howden

Rob Klinkhammer

Brandon Kozun

Eric O’Dell

Pierre-Alexandre Parenteau

Teddy Purcell

Mason Raymond

Christian Thomas

Linden Vey

Wojtek Wolski

Défenseurs

Jeremy Davies

Simon Després

Marc-André Gragnani

Chris Lee

Maxim Noreau

Mat Robinson

Gardiens

Barry Brust

Justin Peters

Kevin Poulin

Ben Scrivens