Une période des transactions animée!

La période des transactions dans la LHJMQ a encore donné lieu à quelques coups d’éclat, cette année.

On vu des joueurs comme Vitali Abramov, Joseph Veleno et Étienne Montpetit, pour ne nommer qu’eux, changer d’adresse au cours des dernières semaines.

Dominique Ducharme et Joël Bouchard étaient de passage au «Magazine LHJMQ», lundi, afin de parler de leur expérience avec Équipe Canada au championnat mondial junior, en plus de commenter les mouvements de personnel qui ont eu lieu au sein de leur équipe respective, les Voltigeurs et l’Armada.

Ducharme est notamment revenu sur l’acquisition de Joseph Veleno, des Sea Dogs.

«C'est un joueur qui patine, qui a des habiletés, c'est un bon individu, il convient à ce qu'on fait à Drummondville et on est contents de l'avoir», a mentionné l’entraîneur des Voltigeurs, qui s’est dit satisfait du magasinage de son équipe, qui n’a pas cherché pour autant à accumuler les transactions.

«On aime notre équipe, on l'aime pour cette année, a-t-il assuré. On est jeunes, on a un bon mélange avec de bons vétérans, et aussi pour l'année prochaine et les suivantes. On ne voulait pas hypothéquer tout ça pour une demi-saison.»

Bouchard, lui, a révélé qu’obtenir l’attaquant Drake Batherson n’avait pas été de tout repos du côté de l’Armada.

«Elle n'était pas facile celle-là, a-t-il laissé tomber. Il y avait beaucoup d'équipes qui parlaient avec Cap Breton. J'aime beaucoup la façon dont il joue, dont il progresse depuis des semaines. C'était pour moi le meilleur joueur disponible en attaque et c'est une bonne personne.»

Bouchard s’est également félicité de l’acquisition du gardien Mikhail Denisov, des Cataractes, et a commenté la décision de soumettre Francis Leclerc au ballottage, un jeune homme dont il assure que l’organisation l’aimait beaucoup.

Finalement, Maxime Comtois, également membre d’Équipe Canada junior, est venu commenter les acquisitions d’Abramov et Montpetit chez les Tigres, qui, selon lui, sont «deux excellents joueurs, parmi les meilleurs de la ligue.»

«Il n'y a pas de cachette, les Tigres, on veut y aller pour cette année, il y a une bonne parité dans la ligue, donc on voulait s'essayer pour cette année et on a fait les acquisitions pour», a mentionné le jeune attaquant sélectionné par les Ducks d’Anaheim au dernier repêchage de la LNH.

