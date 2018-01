Un vote de confiance pour Todd McLellan

Le directeur général des Oilers d’Edmonton, Peter Chiarelli, a mentionné qu’il n’a pas l’intention de congédier l’entraîneur-chef Todd McLellan malgré les insuccès de la formation albertaine.

Celle-ci a encore connu une fin de semaine difficile en encaissant des revers de 5-1 contre les Stars de Dallas, samedi, et de 4-1 face aux Blackhawks de Chicago, dimanche. Ayant échappé six de ses sept derniers matchs, elle se trouve au 13e rang de l’Association de l’Ouest, à huit points d’une place en séries éliminatoires.

«Je ne vais pas limoger Todd. Je veux travailler avec l’entraîneur et je pense qu’il est un très bon instructeur, a commenté Chiarelli au réseau Sportsnet. Je ne congédierai pas non plus les membres de son personnel d’adjoints. À ce stade-ci, nous allons régler le problème ensemble.»

Aussi, le DG sait que ses faits et gestes sont scrutés à la loupe par les hauts dirigeants de l’organisation.

«Tout le monde est en évaluation, incluant moi-même. D’un point de vue de l’entraîneur, nous avons eu des défis et on en a également eu au sein du groupe de joueurs. Nous avons commencé la saison avec certains objectifs et nous ne sommes même pas près de les atteindre», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, des changements dans le vestiaire sont toujours à prévoir.

«Je regarde la situation dans laquelle nous nous retrouvons. J’ai constaté quelques améliorations, mais je vois aussi les défaites s’accumuler. Il y a un plan sur la table et celui-ci consiste à amener, au moment opportun, des jeunes joueurs», a-t-il résumé.

Edmonton visitera les Predators de Nashville, mardi.