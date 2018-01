Un peu d’espoir à Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa ont encore une grosse pente à remonter pour revenir dans le portrait des séries éliminatoires de l’Association de l’Est, mais leurs deux dernières victoires vont certainement leur insuffler une nouvelle dose de confiance.

La troupe de l’entraîneur-chef Guy Boucher a réalisé une remontée spectaculaire aux dépens des Sharks de San Jose, vendredi, effaçant un retard de 5-2 au troisième vingt pour finalement l’emporter 6-5 en prolongation. Elle a poursuivi sur sa lancée le lendemain pour surprendre le Lightning de Tampa Bay 6-3.

Cependant, Ottawa reste au 15e rang de l’Est avec un retard de 10 points sur une place en séries. En revanche, les joueurs semblent de nouveau y croire.

«C’est immense, surtout quand on regarde notre place au classement. Nous devons continuer ainsi, a commenté au quotidien "Ottawa Sun" l’attaquant Mark Stone à propos des deux triomphes des siens. Si vous gagnez contre ce genre de formation, ça peut stimuler tout le vestiaire. Mais on ne peut rien prendre pour acquis.»

«Ça fait longtemps que nous n’avions pas joué deux parties consécutives de cette façon, a ajouté le défenseur Erik Karlsson. Nous avons trouvé le moyen de ne pas lâcher prise et de nous donner une chance de l’emporter. On doit se détendre un peu plus et jouer de la même manière, peu importe ce qui se passe pendant la rencontre. Et il faut s’aider davantage les uns les autres.»

Anderson, la clé

Si Ottawa veut grimper les échelons, il faudra la contribution du gardien Craig Anderson, qui connaît une campagne insatisfaisante. Le vétéran a conservé une fiche de 11-12-5, une moyenne de buts alloués de 3,14 et un taux d’efficacité de ,899 jusqu’ici. Toutefois, il garde la tête haute et espère mieux en deuxième moitié de saison, autant pour lui que pour son club.

«Il faut seulement être préparé à jouer et à offrir une chance à votre équipe de gagner, nonobstant la marque, a-t-il dit. Nous avons prouvé qu’on peut compétitionner dans les parties de 6-5 et on a remporté certains matchs à bas pointage.»

Aussi, les joueurs des Sénateurs peuvent tenir leur bout dans les festivals offensifs. L’une de ces raisons est le travail du trio formé de Stone, Derick Brassard et Ryan Dzingel. Cette ligne a récolté 12 points au cours des deux derniers affrontements. Stone a d’ailleurs de bons mots pour Dzingel, un joueur de deuxième année qui compte 13 filets cette saison.

«Il est devenu notre gars pour faire le boulot sale. Quand vous jouez en sa compagnie, vous appréciez sa vitesse un peu plus qu’en le regardant à partir du banc. Chaque fois qu’il a la rondelle, je m’attends à le voir attaquer la zone adverse. Il ouvre tout sur le jeu. Si vous analysez ses buts, vous voyez qu’il se trouve à 5-10 pieds du filet.»