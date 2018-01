Un golfeur canadien suspendu pour dopage

Le golfeur canadien Brad Fritsch a reçu une suspension de trois mois par les dirigeants de la PGA, lundi, pour avoir enfreint la politique antidopage.

De manière plutôt inhabituelle, Fritsch a lui-même avisé les responsables qu’il avait consommé un produit figurant sur la liste des substances interdites. L’homme de 40 ans a expliqué les circonstances entourant sa suspension sur les réseaux sociaux.

Dans une longue publication, Fritsch a mentionné qu’il avait commis un impair en faisant confiance à un supplément dans le but de perdre du poids. Dès qu’il a su qu’une substance consommée était interdite, le golfeur a refilé l’information à Andy Levinson, responsable du programme antidopage.

«À tous ceux qui croient en moi, qui m’encouragent et me respectent, j’espère que ces trois choses ne changeront pas», a indiqué Fritsch, qui est né en Alberta et qui a grandi dans la région d’Ottawa.