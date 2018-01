Statu quo pour Eugenie Bouchard au classement

La Québécoise Eugenie Bouchard est restée au 83e rang mondial, lundi, alors que le nouveau classement de la WTA a été publié.

La joueuse de 23 ans n'a toujours pas savouré la victoire en 2018, elle qui a perdu ses trois matchs de simple à la Coupe Hopman, à Perth, et son match de premier tour au tournoi de Hobart.

La Montréalaise Françoise Abanda est 122e après avoir grimpé de trois échelons. Ses compatriotes Carol Zhao, Bianca Vanessa Andreescu, Katherine Sebov et Aleksandra Wozniak sont dans l’ordre 145e, 188e, 271e et 298e.

La Danoise Caroline Wozniacki remonte lundi au 2e rang mondial malgré sa défaite en finale à Auckland, selon le premier classement WTA de l'année, tandis que l'Ukrainienne Elina Svitolina, victorieuse à Brisbane, entre dans le top 4. La Roumaine Simona Halep reste au sommet de la hiérarchie mondiale, suivie par Wozniacki et l'Espagnole Garbine Muguruza, Svitolina et l'Américaine Venus Williams.

Un peu plus loin dans le classement, l'Allemande Julia Görges, qui a surpris Wozniacki en finale à Auckland, gagne deux places et pointe au 12e rang, derrière les Françaises Caroline Garcia (8e) et Kristina Mladenovic (11e), qui n'ont pas bougé.

Classement WTA au 8 janvier

Simona Halep (ROM) 6425 pts Caroline Wozniacki (DEN) 6095 (+1) Garbine Muguruza (ESP) 6005 (-1) Elina Svitolina (UKR) 5785 (+2) Venus Williams (USA) 5567 Karolina Pliskova (CZE) 5445 (-2) Jelena Ostapenko (LAT) 4901 Caroline Garcia (FRA) 4385 Johanna Konta (GBR) 3600 Coco Vandeweghe (USA) 3258 Kristina Mladenovic (FRA) 2935 Julia Görges (GER) 2825 (+2) Sloane Stephens (USA) 2802 Svetlana Kuznetsova (RUS) 2757 (-2) Anastasija Sevastova (LAT) 2600 (+1) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2485 (-1) Elena Vesnina (RUS) 2220 (+1) Madison Keys (USA) 2214 (+1) Ashleigh Barty (AUS) 2195 (-2) Magdalena Rybarikova (SVK) 2141

Shapovalov et Raonic en hausse d'une place

Les Canadiens Milos Raonic (23e) et Denis Shapovalov (50e) ont tous deux gagné une place au classement.

Raonic a subi la défaite à son premier match cette année face au jeune Australie Alex de Minaur au tournoi de Brisbane. De son côté Shapovalov avait subi le même sort lors de la même compétiton face au Britannique Kyle Edmund, mais a retrouvé le sentier de la victoire au premier tour à Auckland, défaisant Rogerio Dutra Silva.

Le Canadien Vasek Pospisil reste 108e. Peter Polansky, Félix Auger-Aliassime et Brayden Schnur sont respectivement 139e, 160e et 185e.

Le Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste à Pune samedi, progresse de trois places au 11e rang dans le classement ATP publié lundi et dont le top 10 reste inchangé derrière Rafael Nadal, Roger Federer et Grigor Dimitrov.

Victorieux à Pune, le Français Gilles Simon a bondi de 32 places pour remonter au 57e rang mondial grâce à ce premier titre depuis près de trois ans.

Son compatriote Gaël Monfils a progressé de 7 rangs après son 7e titre, remporté à Doha, et revient au 39e rang.

L'Australien Nick Kyrgios, vainqueur dimanche à Brisbane de son quatrième titre, à 21 ans, gagne quatre places et contribue avec Anderson à repousser au 19e rang l'Ecossais Andy Murray, forfait pour l'Open d'Australie (15-28 janvier à Melbourne).

Classement ATP au 8 janvier