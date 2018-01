Sam Adekugbe transféré en Norvège

Les Whitecaps de Vancouver ont confirmé lundi le transfert du défenseur Sam Adekugbe au club de Valerenga, une formation évoluant au sein de la ligue élite norvégienne.

Le joueur de 22 ans a passé les cinq dernières années avec l’équipe de la Colombie-Britannique. Pendant les deux plus récentes années, il a été prêté au Brighton & Hove Albion FC, en sol anglais, et plus récemment à l’IFK Göteborg, en Suède.

Pendant son séjour à Vancouver, Adekugbe a disputé 23 matchs, toutes compétitions confondues, amorçant 16 d’entre eux. Dans la Major League Soccer, il a joué neuf parties en 2015 et deux autres l’année suivante. Au total, il a passé 1041 minutes sur le terrain dans le circuit Garber.