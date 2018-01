Patrice Bergeron le plus méritant

Le Québécois Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Le gardien québécois Jonathan Bernier, de l’Avalanche du Colorado, a reçu la deuxième étoile. La troisième mention hebdomadaire a par ailleurs été décernée au capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby.

Bergeron a inscrit cinq buts et deux mentions d’aide en trois parties, permettant aux siens de récolter cinq points sur une possibilité de six. Il a notamment marqué quatre fois et ajouté une aide dans un gain de 7-1 contre les Hurricanes de la Caroline, samedi. Le vétéran a aussi compté le but décisif dans un triomphe de 5-1 aux dépens des Islanders de New York, mardi.

Par ailleurs, Bergeron est devenu le premier joueur des Bruins depuis Dave Andreychuk le 28 octobre 1999, à réaliser un quadruplé pendant une rencontre.

De son côté, Bernier a remporté ses trois décisions, conservant une moyenne de buts alloués de 1,60 et un taux d’efficacité de ,957. Ses performances ont aidé les siens à prolonger à cinq leur séquence de gains. Le Lavallois a entre autres stoppé 34 tirs pour mériter son 16e blanchissage en carrière, jeudi, face aux Blue Jackets de Columbus. Il a repoussé le même nombre de lancers deux jours plus tard, dans une victoire de 7-2 contre le Wild du Minnesota.

Enfin, Crosby a totalisé sept aides, un sommet dans la LNH. Le numéro 87 a ajouté un filet en quatre joutes, menant les Penguins vers trois gains. Il a récolté quatre points face aux Islanders, vendredi, et trois autres contre les Bruins, dimanche. Le joueur-vedette a 43 points en banque cette saison.