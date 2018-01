Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 7 janvier 2018.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

New Jersey 4 – NEW YORK (ISLANDERS) 5 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Buffalo 1 – PHILADELPHIE 4

Edmonton 1 – CHICAGO 4

San Jose 1 – WINNIPEG 4

St. Louis 3 – WASHINGTON 4 (prolongation)

(prolongation) Floride 2 – COLUMBUS 3 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Vancouver 2 – MONTRÉAL 5

Tampa Bay 5 – DETROIT 2

– DETROIT 2 Boston 5 – PITTSBURGH 6 (prolongation)

(prolongation) New York (Rangers) 1 – VEGAS 2

Une 18e victoire à la maison pour les Golden Knights

William Karlsson a marqué le but gagnant en milieu de troisième période pour aider les Golden Knights à porter leur fiche à 29-10-2 (60 points), au sommet du classement de l’Association de l’Ouest. La formation du Nevada a remporté 14 victoires à ses 16 derniers matchs.

Les Golden Knights remportent ainsi une 18e victoire à domicile cette saison, un sommet dans la LNH.

Un 9e gain de suite à domicile pour les Caps

Nicklas Backstrom (1B, 1A) a trouvé le fond du filet avec 43 secondes à faire en prolongation pour permettre aux Capitals de remporter une neuvième victoire consécutive au Capital One Arena. Cette séquence est la plus longue du genre cette saison dans la LNH. Les Golden Knights, les Rangers et le Lightning avaient obtenu huit gains de suite plus tôt cette saison.

Alexander Ovechkin (1B, 1A) a marqué un 27e but cette saison, au sommet de lu classement des buteurs de la LNH, à égalité avec Nikita Kucherov (Lightning). Le Russe n’est plus qu’à trois buts de devenir le troisième joueur de l’histoire de la LNH à marquer 30 buts ou plus à ses 13 premières saisons, après Mike Gartner (15) et Wayne Gretzky (13).

Les Jets à plein régime

Connor Hellebuyck a bloqué 31 des 32 tirs dirigés vers lui pour aider les Jets à remporter une cinquième victoire consécutive à la Bell MTS Place.

Les Jets améliorent ainsi leur fiche à domicile et affichent un dossier de 16-3-1 à domicile. Le différentiel de +32 des Jets sur leur patinoire est le meilleur de la LNH, à égalité avec les Golden Knights.

Hellebuyck connaît toute une saison, lui qui montre un dossier de 23-4-6, une moyenne de buts alloués de 2,36 et un taux d’efficacité de ,923.

Les Jets dominent les Sharks - TVA Sports

Un 30e gain pour le Lightning

Nikita Kucherov a marqué son 27e but de la saison et le Lightning est devenu la première équipe à atteindre le plateau des 30 victoires grâce à un gain face aux Red Wings.

Malkin, l’homme des grandes occasions

Evgeni Malkin (2B, 1A) a marqué le 12e but de sa carrière en prolongation en saison régulière pour devenir le meneur dans cette catégorie de l’histoire des Penguins.

Matchs de lundi