Les Cavaliers dominés par les Timberwolves

Les Timberwolves du Minnesota n’ont fait qu’une bouchée des Cavaliers de Cleveland en l’emportant par la marque de 127-99, lundi à Minneapolis.

Défensivement, la troupe de Tom Thibodeau a muselé les Cavaliers. LeBron James a été le joueur le plus productif chez les partants avec une récolte de 10 points, de loin son total de points le plus bas cette saison.

Les joueurs substituts, comme Jeff Green et Kyle Korver, ont permis aux «Cavs» d’éviter l’humiliation. Green et Korver ont respectivement amassé 22 et 19 points. Korver a notamment réussi cinq de ses huit tentatives de tirs de la ligne de trois points.

Du côté des vainqueurs, Andrew Wiggins a mené la charge avec 25 points et six rebonds. Jimmy Butler s’est lui aussi illustré en passant à un cheveu d’un triple-double grâce à sa récolte de 21 points, de huit rebonds et de neuf mentions d’assistance.