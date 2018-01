On a assisté au comble de la générosité dans un match de la ligue élite de la République tchèque.

Alors que le filet était désert et qu’il était fin seul devant le but adverse, un dénommé Michal Vondrka, qui joue pour le Pirati Chomutov, a attendu que son coéquipier Romanu Chloubovi arrive près de lui pour lui permettre de marquer un but facile.

Voyez la séquence en question dans la vidéo ci-dessous :