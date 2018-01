Le Drakkar muselé par Dakota Lund-Cornish

Le Drakkar de Baie-Comeau s’est buté à un gardien en grande forme et s’est incliné par la marque de 4-1 devant les Islanders, lundi à Charlottetown, dans le cadre du seul match de la journée dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le gardien des favoris de la foule, Dakota Lund-Cornish, a frôlé la perfection en bloquant 30 des 31 tirs dirigés vers lui. Il n’a été déjoué que par Jordan Martel, en deuxième période.

Son vis-à-vis, Justin Blanchette, a également connu une bonne soirée de travail en dépit de la défaite. Il a cédé trois fois sur 39 lancers. Le dernier but des Islanders a été inscrit par Pascal Aquin, dans un filet désert.

Derek Gentile a été le fer de lance de l’attaque locale avec une récolte de trois points. Il a marqué le premier but des siens en plus de préparer les réussites de Sullivan Sparkes et de Saku Vesterinen.