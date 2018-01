Jack Roslovic fait une entrée remarquée!

Jack Roslovic a fait une entrée remarquée, dimanche!

La recrue des Jets avait tellement hâte de sauter sur la glace pour disputer son premier match de la saison qu’il s’est enfargé dans son bâton et s’est retrouvé les quatre fers en l’air.

Un GIF de sa gaffe circule abondamment sur le Web :

Heading into a new week like... pic.twitter.com/T58NhIvX0J