LavoieDubé : Gourde était prêt

L’attaquant québécois Yanni Gourde connaît une saison exceptionnelle avec le Lightning en 2017-2018, une situation qu’il attribue à son expérience passée dans les rangs professionnels.

Le joueur de 26 ans a passé plusieurs saisons à différents niveaux dans le hockey professionnel avant d’obtenir sa chance à Tampa, l’an dernier. Et selon lui, cette expérience a fait de lui un joueur prêt à faire face à la musique dans la LNH.

«Quand on arrive dans la LNH, il faut être prêt, avoir un peu de bagage et j'avais quatre ou cinq ans d'expérience de hockey professionnel et je pense que j'étais prêt, l'année passée», a-t-il mentionné, lundi, en entrevue à #LavoieDubé.

«Quand j’ai eu l'appel, j’ai essayé de prouver que j'étais capable de joueur au niveau de la LNH, a-t-il évoqué. Le Lightning est vraiment bon dans les rappels. Ils nous font sentir comme si on était chez nous. Les gars nous aident beaucoup, les entraîneurs, la communication est excellente.»

Avec 14 buts cette saison, Gourde connaît une véritable éclosion, qui est en partie due à la qualité de son jeu devant le filet. Il est toujours dans la circulation dense.

«C’est sûr que c'est une facette de mon jeu qui est vraiment importante, a-t-il souligné. Quand j'ai un bon match, je suis autour du filet et j’ai des chances de marquer.»

«Si je fais ça, la plupart du temps, c'est un signe que j’ai eu un bon match et que j'étais impliqué», a ajouté l’ancien des Tigres de Victoriaville.

Gourde a également commenté son «tour du chapeau à la Gordie Howe» (un but, une aide, une bagarre), survenu dimanche contre les Red Wings. Il faut dire que le Québécois n’est pas des plus habitués à jeter les gants.

«Je me suis battu, mais ça fait partie du hockey, a-t-il résumé. Le niveau de compétitivité est très haut, ce sont des choses qui arrivent.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.