Et de cinq pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont décroché une cinquième victoire de suite en défaisant les Nets 114-113 en prolongation, lundi à Brooklyn.

DeMar DeRozan, nommé joueur par excellence de l’Association Est de la NBA plus tôt dans la journée, a encore livré une excellente performance pour la formation ontarienne avec une récolte de 35 points et de six mentions d’assistance.

Kyle Lowry a également brillé dans la victoire, surtout grâce à ses 11 passes décisives. Il a également inscrit 18 points.

Spencer Dinwiddie a volé la vedette du côté des perdants en amassant 31 points, huit mentions d’assistance et cinq rebonds.

Grâce à cette victoire, et à la défaite des Cavaliers de Cleveland contre les Timberwolves du Minnesota, les Raptors sont plus confortablement installés au deuxième rang de l’Association Est.

La formation torontoise sera de nouveau en action mardi quand elle accueillera le Heat de Miami.