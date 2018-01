David Savard écope d'une amende de 5000$

La Ligue nationale de hockey a imposé une amende de 5000 $ au défenseur des Blue Jackets de Columbus David Savard, lundi.

Le natif de Saint-Hyacinthe a été sanctionné pour un coup de bâton asséné à l’attaquant des Panthers de la Floride Vincent Trocheck pendant le match de dimanche. Aucune punition n’a été décernée au joueur fautif qui a joué plus de 22 minutes dans la victoire de 3-2 en fusillade des siens.

Savard a totalisé 22 minutes de pénalité en 42 rencontres cette saison, inscrivant deux buts et six mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de -5.