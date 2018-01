David Ousted échangé au D.C. United

Les Whitecaps de Vancouver ont échangé le gardien David Ousted au D.C. United, lundi, obtenant en retour un choix de deuxième tour, le 26e au total, au prochain repêchage de la Major League Soccer (MLS).

Ousted avait déjà mentionné au site officiel de la ligue qu’il ne reviendrait pas avec la formation de la Colombie-Britannique en 2018. Il a d’ailleurs perdu son poste de numéro 1 au profit de Stefan Marinovic pendant la dernière campagne.

Le vétéran de 32 ans s’était joint aux Whitecaps en juin 2013 en signant un contrat à titre de joueur autonome. En 2017, il a conservé une fiche de 13-8-6 et réalisé six blanchissages. En carrière, le gardien revendique un dossier de 55-49-37 et 42 jeux blancs.