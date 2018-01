Cody Franson au ballottage

Les Blackhawks de Chicago ont soumis au ballottage le nom du défenseur Cody Franson, lundi.

Les autres formations de la Ligue nationale de hockey pourront réclamer le vétéran mardi. Celui-ci sera envoyé à la Ligue américaine s’il ne trouve pas preneur.

Franson a obtenu un but et six mentions d’aide en 23 matchs cette saison, conservant un différentiel de -1. N’ayant pas disputé le dernier duel des siens, dimanche contre les Oilers d’Edmonton, le défenseur a amassé 212 points, dont 43 filets, en 550 parties en carrière dans la Ligue nationale.

Le joueur de 30 ans avait paraphé une entente d’un an pour 1 million $, le 4 octobre.