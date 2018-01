Cinq joueurs surprenants depuis le début de la saison

Certains joueurs ont connu une première moitié de saison inespérée dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ceux-ci font d’ailleurs le bonheur de plusieurs amateurs de pools de hockey qui ont osé miser sur eux.

Josh Bailey

L’attaquant des Islanders de New York Josh Bailey a récolté 50 points à ses 42 premiers de la saison. S’il était possible de s’attendre à une certaine production de sa part, Bailey surpasse les plus audacieuses prévisions. Actuellement sur la touche en raison d’une blessure au bas du corps, l’attaquant figure provisoirement au septième rang des meilleurs pointeurs de la LNH. Il excelle notamment en supériorité numérique avec 21 points.

John Klingberg

Général à la ligne bleue chez les Stars de Dallas, John Klingberg domine tous les défenseurs de ligue avec ses 39 points. Le Suédois de 25 ans affiche par ailleurs un intéressant différentiel de +12. Assurément l’un des joueurs les plus sous-estimés du circuit Bettman!

Sean Couturier

Davantage utilisé dans le but de contribuer à l’attaque, Sean Couturier répond à l’appel. Le joueur des Flyers de Philadelphie a ainsi récolté 42 points en autant de rencontres. Avec 23 buts, Couturier est au quatrième rang dans la LNH.

Mikko Rantanen

Âgé de 21 ans, le Finlandais Mikko Rantanen en est un autre qui fonctionne au rythme d’un point par partie (41 points en 41 matchs). Future vedette de l’Avalanche, il avait été sélectionné au premier tour, soit le 10e au total, par la formation du Colorado au repêchage de 2015.

William Karlsson

Contribuant au succès des Golden Knights de Vegas, le Suédois William Karlsson a véritablement relancé sa carrière avec cette organisation. Il totalise 36 points, dont 22 buts, en 41 matchs. Avant cette année, Karlsson avait été limité à 18 buts en 183 parties plus tôt dans sa carrière, soit avec les Ducks d’Anaheim et les Blue Jackets de Columbus.

Évidemment, plusieurs autres joueurs ont étonné depuis le début de la saison. Les recrues sont d'ailleurs nombreuses à se signaler. Il suffit de penser à Brock Boeser, des Canucks de Vancouver, Mathew Barzal, des Islanders de New York, Danton Heinen, des Bruins de Boston, ou encore le Québécois Yanni Gourde, du Lightning de Tampa Bay. Les défenseurs Mikhail Sergachev, du Lightning, et Will Butcher, des Devils du New Jersey, ont aussi une production surprenante.