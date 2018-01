Tour de ski: Alex Harvey termine 3e

Le Québécois Alex Harvey a terminé au troisième rang du classement général à la suite de la poursuite de 9 km, à Val di Fiemme en Italie dimanche, lors de la dernière étape de la prestigieuse compétition.

Le Québécois est ainsi devenu le premier fondeur non-européen de l'histoire à monter sur le podium au terme du Tour de ski. Son compatriote Devon Kershaw est passé près de l'exploit, terminant quatrième en 2012.

Harvey partait, troisième, environ 1 min 20 après le Suisse Dario Cologna. Le deuxième à prendre le départ fut le Kazakh Alexey Poltoranin, environ huit secondes avant Harvey.

Initialement, le Québécois devait s'élancer quatrième, mais le Russe Sergey Ustiugov a déclaré forfait avant le début de l'épreuve.

Après 1,8 kilomètres, Harvey avait déjà retranché près de quatre secondes sur Poltoranin et l'avait rattrapé au quatrième kilomètre.

Toutefois, après 7,1 kilomètres, Harvey et Polotranin ont vu leur avance de 20 secondes fondre de plus de moitié sur le Norvégien Martin Johnsrud Sundby et le Russe Alexander Bolshunov.

Le tout s'est ainsi joué au sprint final entre Harvey, Sundby et Poltoranin alors que Bolshunov a lâché prise à 500 mètres de l'arrivée.

Au final, Sundby a terminé quatre secondes devant Harvey et 15 secondes devant Poltoranin.

Cologna n'a eu aucune difficulté à s'adjuger le titre. Après ses succès en 2009, 2011 et 2012, le fondeur Suisse a devancé Sundby de 1 min 26,5 sec et Harvey de 1 min 30,6 sec.