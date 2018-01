Sans Forsberg, les Predators résistent aux Kings

Austin Watson a signé un doublé pour aider les Predators de Nashville à venir à bout des Kings par la marque de 4-3, samedi soir, à Los Angeles.

Roman Josi et Scott Hartnell ont aussi fait scintiller la lumière rouge du côté des vainqueurs.

Adrian Kempe, Trevor Lewis et Tyler Toffoli ont assuré la réplique des Kings.

La formation de la ville du country était privée des services de Filip Forsberg, qui est blessé au haut du corps et devrait s'absenter pendant une durée de quatre à six semaines.



Pekka Rinne a repoussé 26 rondelles dans une cause gagnante, alors que son vis-à-vis Jonathan Quick a bloqué 16 tirs.