Marc-Antoine Bérubé remercié par les A’s

Récemment libéré de ses obligations contractuelles par l’organisation des A’s d’Oakland, le lanceur droitier Marc-Antoine Bérubé poursuivra sa routine d’entraînement au cours des prochaines semaines, s’accrochant à l’espoir que son agent, Sasha Ghavami, lui trouve un nouvel employeur.

Bérubé, un talent développé au sein du programme sport-études de Québec, avait été un choix de 28e ronde des A’s, en juin 2015. Il a ensuite évolué pendant trois saisons dans les rangs professionnels. La première campagne fut jouée aux côtés des recrues des A’s, les deux saisons suivantes dans le niveau A.

«Les A’s m’ont informé de leur décision à la fin de décembre. J’ai discuté brièvement de la situation avec Sacha avant mon départ en vacances et on se rencontrera bientôt. Mais je devrai répondre à la question : est-ce que ça me tente encore de retourner dans l’affilié ?» s’est interrogé le natif de Trois-Pistoles, qui célébrera le 12 février son 25e anniversaire de naissance.

«J’ai quand même adoré mon passage dans les ligues mineures et je considère avoir accompli un exploit et réalisé un rêve en jouant chez les professionnels», s’enflamme l’ancien des Voyageurs de Jonquière et des Diamants de Québec dans la LBJEQ.

Manque de travail

Durant son stage de développement chez les A’s, Bérubé a lancé seulement 48,2 manches. C’est peu au sein d’une industrie aussi compétitive que le baseball mineur, où les chiffres, à l’exemple des plantureux bonis de signature, font foi de tout.

«C’est plate, car mes trois saisons ont été écourtées par les blessures. Puis, les lanceurs partants obtiennent généralement plus de travail que les releveurs dans les ligues mineures puisque nous sommes très nombreux dans l’enclos.»

En carrière, Bérubé a compilé une fiche de 2-6, récolté un sauvetage, conservé une moyenne de points mérités de 5,55, éventé 41 frappeurs à l’aide de prises, mais alloué 62 coups sûrs et 26 buts par balles.

Baseball indépendant

À une époque où les joueurs professionnels québécois ne sont guère nombreux, même dans les ligues indépendantes, Bérubé pourrait être invité à poursuivre sa carrière chez les Capitales de Québec.

«Je ne suis pas encore rendu là dans ma réflexion, mais la porte s’ouvrira peut-être de ce côté. On verra bien. Quoi qu’il en soit, au cours des prochaines semaines, je vais continuer à m’entraîner afin d’être prêt à toute éventualité», a conclu Bérubé.