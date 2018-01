Les Golden Knights tiendraient à garder James Neal

Après avoir réglé le dossier Jonathan Marchessault, les Golden Knights de Vegas se pencheraient bientôt sur le cas d’un autre joueur autonome sans compensation potentiel.

Selon le réseau Sportsnet, la formation du Nevada entamera bientôt les pourparlers en vue d’un nouveau contrat pour l’attaquant James Neal, qu’elle avait réclamé des Predators de Nashville au repêchage d’expansion l’été dernier.

«Les négociations n’ont pas eu lieu encore, mais elles devraient commencer sous peu», a avancé le journaliste et ancien joueur Nick Kypreos, samedi soir.

D’après ce dernier, il s’agirait d’une entente d’une durée de quatre ou cinq ans d’une valeur approximative de 6,5 millions $ par année. Le directeur général George McPhee ne serait pas prêt à lui consentir un pacte plus long, puisque l’ailier gauche aura 31 ans l’automne prochain.

Le joueur canadien empoche la somme de 5 millions $ annuellement et écoule la dernière saison d'un contrat de six ans. Par ailleurs, avant l'information rapportée par Kypreos, certaines rumeurs ont récemment circulé à l'effet qu'il pourrait être échangé avant la date limite des transactions.

À sa première année à Las Vegas, Neal s’est imposé comme un rouage important avec 17 buts et 28 points en 40 parties. En 672 rencontres, il a inscrit 255 buts et 224 mentions d’aide et 44 points en 80 matchs éliminatoires.

Seul William Karlsson revendique plus de filets (21) chez les surprenants Golden Knights, qui sont en voie de fracasser tous les records pour une nouvelle concession à sa campagne inaugurale, tout sport confondu.

Vegas trône au sommet de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 28-10-2 (58 points).