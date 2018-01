Les Cataractes ont le meilleur sur l’Armada

Trois buts rapides en début de deuxième période ont suffi aux Cataractes de Shawinigan, dimanche après-midi, au Centre d'excellence Sports Rousseau, où ils ont vaincu l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 4-2.

C’est Antoine Demers qui a ouvert le bal pour les Cataractes dans les premiers instants du deuxième vingt en marquant son 11e but de la saison.

Quelques minutes plus tard, les visiteurs ont profité d’un avantage numérique pour marquer deux buts en 46 secondes. Le premier a été inscrit par Jan Drozg et le second par Vasily Glotov.

En plus de réussir le but gagnant, Glotov a obtenu une mention d’aide sur celui de Drozg.

Leon Denny a compté le but d’assurance en fin de troisième période, dans un filet désert.

Jérémy Manseau a également contribué à l’effort offensif des siens en amassant deux mentions d’aide.

Du côté de l’Armada, Charles-Antoine Giguère a touché la cible à mi-chemin dans le premier engagement. Joel Teasdale et Luke Henman ont obtenu des passes décisives sur la séquence.

Samuel Leblanc a inscrit le deuxième but des siens dans la dernière minute de jeu, avec l’aide de Thomas Ethier et de Ryan DaSilva.

Le gardien Mikhail Denisov a alloué trois buts aux Cataractes sur 29 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Mathieu Bellemare a stoppé 28 des 30 tirs dirigés dans sa direction.

L’Armada sera de retour en action mercredi, à Rimouski, où il se mesurera à l’Océanic. Les deux formations se disputent le deuxième rang du classement général de la LHJMQ, qui est présentement occupé par l’Armada.