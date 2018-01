Le Canadien plus régulier que jamais, selon Julien

L'entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, affichait un large sourire dans les minutes qui ont fait suite à la victoire convaincante de 5 à 2 de ses hommes contre les Canucks de Vancouver.

Organisées, ses troupes ont répétées leurs salves jusqu'à venir à bout du cerbère Anders Nilsson. Les Canadiens semblaient plus appliqués, et aux dires de l'instructeur, «plus réguliers dans les matchs, de période à période, de présence à présence».

«En cours de route, on réalise qu’on est beaucoup stables qu’on l’était. Y’a peut-être un mois, ou encore plus que ça, où on connaissait une bonne période, puis la deuxième était totalement à l’opposé», de laisser tomber Julien en point de presse après la rencontre.

«J’espère qu’ils seront à la hauteur de la tâche»

Le pilote du Tricolore n'est pas dupe, le défi qui attend le Canadien afin de se tailler une place en séries éliminatoires ne sera pas tâche facile.

«Quand nous reviendrons de la pause, je les ai avertis que nous avons tout un défi devant nous.»

«On ne devrait pas être satisfaits, nous devrions même être déçus de la tenue de notre équipe depuis le début de la campagne. Maintenant, c’est une question de terminer en beauté», de conclure Julien.

Drouin et l'épineuse question

Contraint d'évoluer au centre, faute de l'absence d'un centre de premier trio au sein de l'organisation montréalaise, Jonathan Drouin apprend. Match après match, il progresse au risque d'influencer positivement son jeu pour la suite de sa carrière, selon Marc Bergevin et Claude Julien.

«Si un centre apparaît dans notre équipe, et qu’il nous permet de mettre Jonathan Drouin à l’aile, l’expérience au centre n’en lui sera que bénéfique.»

Drouin a lui-même avisé l'entraîneur en tout début de saison qu'il aimait évoluer au centre, du fait que la position lui donnait plus d'espace à exploiter sur la patinoire.

«C’est sûr qu’il ne gagne pas beaucoup de mises en jeu et qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre défensivement, mais je vois un gars qui depuis le début de la saison comprend beaucoup mieux la position de centre.»