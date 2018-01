L'Avalanche s'éclate face au Wild

L’Avalanche a écrasé le Wild du Minnesota par la marque de 7-2 pour enregistrer une cinquième victoire consécutive, samedi soir, à Denver.

À VOIR : Sommaire

Grâce à ce gain, les hommes de Jared Bednar figurent dans le portrait des séries en tant que dernière équipe repêchée dans l'Association de l'Ouest.



Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen ont chacun obtenu un but et deux mentions d’aide, alors que Carl Soderberg a signé un doublé. Gabriel Bourque, Tyson Jost et Patrik Nemeth ont également fait secouer les cordages pour les locaux.

Eric Staal a inscrit les deux filets du Wild.

Le Québécois Jonathan Bernier a repoussé 36 rondelles devant la cage de l’Avalanche. Son vis-à-vis Devan Dubnyk a bloqué 26 tirs.