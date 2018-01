L’Avalanche déjà aussi bon que la saison dernière

En 2016-2017, l’Avalanche du Colorado a terminé au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). Après 41 matchs cette saison, la troupe de Jared Bednar a déjà le même nombre de victoires que l’année dernière (22) et est en bonne position pour se qualifier en séries dans l’Association Ouest.

L’Avalanche a décroché son 22e gain de la campagne samedi à Denver en défaisant le Wild du Minnesota par la marque de 7-2. Avant le duel, l’organisation avait retiré le chandail d’une de ses légendes, Milan Hejduk.

Les anciens Nordiques ont remporté leurs cinq derniers matchs. Ils ont maintenant droit à six jours de congé avant de reprendre l’action samedi prochain au domicile des Stars de Dallas.

«Nous étions vraiment sur notre erre d’aller, a affirmé le capitaine de l’Avalanche Gabriel Landeskog au “Denver Post”. Cela aurait donc été bien de continuer à jouer, mais c’est aussi une bonne chose d’entamer une longue pose sur une bonne note. Nous avons quelques joueurs qui ont des petites blessures et qui ont besoin de cette semaine de congé. Cela va faire du bien de prendre un peu de recul.»

Selon Bednar, ses joueurs ont été soulevés samedi par l’hommage rendu à Hejduk. «Ils ont pu voir une partie de l’histoire de cette organisation fière, a-t-il expliqué. L’amphithéâtre était plein et les partisans étaient bruyants avant même que la partie ne commence. C’est le genre de chose qui vient vous chercher, et les joueurs ont disputé un match passionné.»

L’Avalanche a fait des pas de géant cette saison, autant en attaque qu’en défense. En 2016-2017, l’équipe avait accordé le plus grand nombre de buts (278) et inscrit la plus faible quantité de filets (166) dans la LNH. Cette saison, l’Avalanche compte sur la sixième attaque la plus productive (135 buts) et sur la 20e défense la plus étanche (124 buts).

Si les séries commençaient dimanche, l’Avalanche serait la deuxième formation repêchée dans l’Ouest.