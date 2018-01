Daniel Girardi atteint en pleine poire!

Daniel Girardi a peut-être bien vu sa vie défiler devant lui, dimanche, face aux Red Wings de Detroit. Sinon, c’était peut-être bien le tir sur réception de Martin Frk qui l’a atteint en pleine tête.

L’arrière du Lightning de Tampa Bay s’est mis un genou sur la patinoire pour tenter de bloquer le lancer du franc-tireur des Wings. Sa nuque a plutôt mis un frein à la tentative du Tchèque.

Girardi, un ancien des Rangers de New York, a été chanceux de ne pas quitter la rencontre sur une civière. La vélocité du tir a donné froid dans le dos à ses coéquipiers comme à ses adversaires, inquiets. Il s'est étonnement levé pour quitter la patinoire.

A better look at Girardi trying to block a Frk shot pic.twitter.com/uvZoay8vve