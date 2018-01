Blackhawks-Oilers: des feux d'artifices à prévoir

Les Oilers d'Edmonton et les Blackhawks de Chicago croiseront le fer, dimanche après-midi au United Center, alors que deux des joueurs les plus explosifs et spectaculaires de la LNH rivaliseront d'adresse.

En effet, Connor McDavid (Oilers) et Patrick Kane (Blackhawks) seront les têtes d'affiche de ce duel qui sera présenté à TVA Sports, dès 15h00.

McDavid, avec 47 points, est au neuvième échelon du classement des pointeurs de la LNH alors que Kane est 20e, avec 40 points. Les deux joueurs ont une moyenne d'un point ou plus par rencontre.

Les deux formations, aussi talentueuses qu'elles puissent être, éprouvent de grandes difficultés cette saison. Les Blackhawks (44 points) et les Oilers (39 points) ne sont pas, à la mi-saison, en position de faire les séries éliminatoires. Ils pointent respectivement au 12e et 13e échelon du classement de l'Association de l'Ouest.

Les deux équipes ont perdu leur dernier affrontement.