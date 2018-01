Un 16e titre pour Simona Halep

La Roumaine Simona Halep, no.1 mondiale, a décroché samedi un 16e titre sur le circuit mondial en battant en finale du tournoi de Shenzhen (Chine) la Tchèque Katerina Siniakova (47e), 6-1, 2-6, 6-0.

Âgée de 26 ans, Halep disputait la 28e finale de sa carrière mais est toujours à la recherche d'un sacre dans un tournoi du Grand Chelem.

La numéro un mondiale a cédé un set face à sa jeune adversaire, âgée de 21 ans, 47e joueuse mondiale et tenante du titre, qui a fini par s'écrouler devant l'expérience de la Roumaine. Siniakova, gagnante de Maria Sharapova en demies, avait éliminé Halep au deuxième tournoi du tournoi chinois l'an dernier.

Et de 10 pour Svitolina!

L'Ukrainienne Elina Svitolina a survolé samedi la finale du tournoi de Brisbane pour soulever le dixième trophée de sa carrière, après une semaine australienne convaincante, de bonne augure à moins de 10 jours du début des Internationaux d'Australie.

La numéro 6 mondiale a mis à peine plus d'une heure (1h05) pour l'emporter en deux manches, 6-2, 6-1, face à la Belarusse Aliaksandra Sasnovich, 88e mondiale et passée par les qualifications.

C'est la première fois en quatre participations que Svitolina parvient à s'imposer dans ce tournoi.

Grâce à ce succès, l'Ukrainienne pointera lundi à la quatrième place du classement mondial.

Elle arrivera également aux Internationaux d'Australie, premier grand Chelem de la saison qui se déroulera du 15 au 28 janvier, en pleine confiance.

La joueuse de 23 ans explique avoir travaillé énormément durant l'intersaison pour améliorer encore son jeu. «Je suis plus forte physiquement. cela donne une autre tonalité à mon jeu», a-t-elle expliqué samedi après sa victoire.

Lors de sa semaine à Brisbane, elle a notamment réussi à s'imposer face à deux joueuses du top 10, Johanna Konta (9e) et Karolina Pliskova (4e).

«Je suis venue à Brisbane sans attendre quoi que ce soit de particulier. J'ai simplement essayé de jouer un match après l'autre. (...) Je n'avais pas un tableau facile. J'ai essayé de me servir de ce sur quoi j'avais travaillé pendant l'intersaison, et ça a marché. J'ai réussi à jouer de mieux en mieux, et mon service a vraiment bien fonctionné cette semaine», s'est félicitée l'Ukrainienne.

Ce premier trophée de 2018 succède à une saison 2017 brillante pour Svitolina. Elle avait remporté 5 titres l'an dernier, plus que n'importe quelle autre joueuse du circuit.

Samedi, elle s'est montré intraitable avec Sasnovich, usant de son service puissant et de sa maîtrise en fond de court pour dominer son adversaire. La Bélarusse disputait sa première finale sur le circuit WTA. Elle était également la première joueuse qualifiée à réussir à se hisser jusqu'à un tel stade de la compétition à Brisbane.

Très nerveuse, la jeune joueuse, qui enchainait son 8e match en neuf jours, a été mise constamment sous pression par Svitolina, qui a remporté le premier set en seulement 31 minutes. Sasnovich s'est ensuite effondrée dans la seconde manche, menée 5-0, avant de sauver l'honneur.

«Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai joué si mal aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai fait de bons matches cette semaine, mais celui-ci était mauvais», a simplement constaté la Bélarusse.

Son parcours à Brisbane lui aura néanmoins permis de gagner 35 places au classement WTA, où elle devrait atteindre la 53e place mondiale, et de revoir ses ambitions à la hausse pour Melbourne. «J'ai un peu de temps pour me préparer à l'Open d'Australie. J'espère être prête mentalement et physiquement pour pouvoir montrer ce dont je suis capable», a-t-elle ajouté.

Wozniacki obtient de haute lutte le droit d'affronter Goerges en finale

La Danoise Caroline Wozniacki, no.3 mondiale, a obtenu de haute lutte le droit d'affronter dimanche, en finale du tournoi WTA d'Auckland, l'Allemande Julia Goerges (14e).

Wozniacki a en effet passé près de quatre heures sur le court samedi, bataillant d'abord pour se débarrasser en trois manches de l'Américaine Sofia Kenin 4-6, 6-2, 6-4 en quarts, avant d'éliminer en demies une autre Américaine, Sacha Vickery, après deux sets serrés, 6-4, 6-4.

Görges a, de son côté, dominé la Slovène Polona Hercoq 6-4, 6-4 en quarts, avant de battre assez aisément la Taïwanaise Su-Wei Hsieh 6-1, 6-4 en demi-finales.

Les quarts et les demi-finales ont tous eu lieu samedi, les quarts prévus vendredi ayant été reportées à cause de la pluie.

«Je suis épuisée, a déclaré Wozniacki après sa qualification pour la finale. C'est un début d'année éprouvant. Venir ici, disputer trois sets ce matin, et maintenant deux autres. Je n'ai plus 17 ans, et je peux vous garantir que ça se ressent», a ajouté la joueuse de 27 ans.

La Danoise avait pourtant bien entamé sa demi-finale. Elle se détachait rapidement 5 jeux à 1 avant de perdre deux fois son service, mais se ressaisissait par la suite.

«Quand vous arrivez en finale, vous voulez la gagner, et cela signifierait beaucoup de choses pour moi", a pour sa part déclaré celle qui sera son adversaire dimanche, Julia Görges. "C'est la neuvième fois que je participe à ce tournoi, et le moment est peut-être venu", a ajouté l'Allemande de 29 ans, déjà finaliste à Auckland en 2016.

Caroline Wozniacki, qui fut N.1 mondiale en 2010 et 2011, est prévenue. Elle tentera face à une joueuse qui compte trois titres à son palmarès, de décrocher le 28e trophée WTA de sa carrière.

Les deux joueuses se connaissent bien puisqu'elle se sont déjà rencontrées neuf fois. La Danoise mène 5-4 au nombre de victoires contre Görges.