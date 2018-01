Soirée de première pour Travis Dermott

Lorsque le défenseur des Maple Leafs de Toronto Travis Dermott est entré dans le vestiaire de l’équipe samedi matin, il a reçu une excellente nouvelle en regardant le tableau. Son nom était affiché dans l’alignement, ce qui voulait dire qu’il va disputer son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) face aux Canucks de Vancouver, plus tard en soirée.

Dermott a lui-même vu que son numéro trois était inscrit aux côtés du 46 de son coéquipier Roman Polak. Son premier réflexe a donc été de prendre son cellulaire pour envoyer un message texte à son père afin de lui laisser savoir que son rêve de jeunesse allait finalement se réaliser.

«Personne ne me l’a annoncé directement, mais je crois que le sentiment était encore mieux étant donné que je l’ai réalisé par moi-même, a expliqué le joueur de 21 ans en entrevue avec le réseau Sportsnet. J’étais estomaqué lorsque j’ai réalisé ce qui se déroulait! Je me suis dit que ça arrivait vraiment!»

Cette saison, Dermott a également disputé 26 matchs avec les Marlies, le club-école des Maple Leafs dans la Ligue américaine.

Il a récolté 17 points, dont deux buts et conservé un différentiel de +15.

«Tu ne rêves pas de joueur dans la Ligue américaine. Tu rêves d’être ici, a lancé Dermott à qui on a demandé de garder les choses simples pour son premier match. Tu ne dois pas penser que tu pourrais faire des erreurs. Tu dois essayer d’avoir un impact positif à chacune de tes présences.»

Il aura donc la chance de performer aux côtés du vétéran Polak qui a disputé un peu moins de 700 matchs dans la LNH.

«Il est un bon défenseur fiable, a ajouté celui qui a été repêché par les Leafs en deuxième ronde de l’encan amateur de 2015. Il me parle beaucoup et me rend confortable sur la glace.»