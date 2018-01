Radulov se charge des Oilers

Alexander Radulov a récolté trois points en première période et les Stars ont défait les Oilers d’Edmonton par la marque de 5-1, samedi à Dallas.

L’ancien du Canadien de Montréal a participé à tous les buts des siens au premier vingt. Il a d’abord ouvert la marque en battant Cam Talbot sur réception après une descente à deux contre avec Tyler Seguin. Il compte déjà 16 réussites en 43 parties cette saison. Il avait fait mouche 18 fois en 76 parties à Montréal la saison dernière.

Après avoir fait scintiller la lumière rouge, l’attaquant a préparé les réussites de Jamie Benn et de Seguin. Il a servi une belle passe à Benn, pour que celui-ci déjoue également Talbot d’un bon tir sur réception. Seguin a pour sa part redirigé une passe de Radulov derrière le gardien des Oilers.

Mattias Janmark et John Klingberg ont aussi fait mouche pour les Stars. Comme Radulov, Klingberg et Seguin ont terminé la rencontre avec trois points.

Du côté des visiteurs, Leon Draisaitl a été le seul à trouver le fond du filet, sur des aides de Ryan Nugent-Hopkins et de Connor McDavid.

Après la deuxième période, Talbot a cédé sa place à Al Montoya devant le filet des Oilers. Le vétéran, échangé à Edmonton jeudi contre un choix conditionnel de quatrième tour, a bloqué 13 des 14 tirs dirigés vers lui. Talbot avait failli quatre fois sur 19 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Ben Bishop a réalisé 37 arrêts.

L’attaque des Oilers a connu des ratées à ses quatre derniers matchs. Elle a été blanchie le 31 décembre et le 2 janvier, en plus de n’inscrire qu’un but en temps réglementaire à ses deux dernières sorties.