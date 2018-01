Nick Kyrgios affrontera Ryan Harrison en finale à Brisbane

L'Australien Nick Kyrgios, connu pour ses sautes d'humeur, a une nouvelle fois réussi à dominer ses nerfs et à produire un tennis solide pour s'imposer samedi face au no.3 mondial, Grigor Dimitrov, et atteindre la finale du tournoi de Brisbane.

Après la perte du premier set, Kyrgios, 21e mondial, a réussi à revenir pour l'emporter en trois manches 3-6, 6-1, 6-4, face au tenant du titre. C'est la première fois en trois rencontres qu'il parvient à dominer le Bulgare.

Il affrontera dimanche l'Américain Ryan Harrison (47e), qualifié plus tôt aux dépens d'Alex de Minaur, un jeune Australien de 18 ans, 208e mondial qui avait bénéficié d'une invitation des organisateurs et avait notamment fait tomber Milos Raonic cette semaine. L'Américain aura dû batailler trois sets 4-6, 7-6 (5), 6-4 pour mettre fin au parcours du jeune homme.

Kyrgios, 22 ans, n'a plus gagné aucun titre depuis Tokyo en octobre 2016. Il tentera dimanche de remporter le 4e trophée de sa carrière.

Il devra pour cela faire preuve d'autant de maîtrise que durant toute la semaine. Après son quart de finale - où il l'avait aussi emporté après avoir perdu le 1er set - le tempétueux Australien avait lui-même reconnu être parfois inconstant dans son jeu.

Samedi, il une nouvelle fois démarré très mollement, perdant la première manche. Mais il a su ensuite faire preuve de tenacité pour revenir dans le deuxième set, en breakant son adversaire à deux reprises pour revenir à égalité, avant d'empocher le troisième set.

Il s'est pour cela appuyé un très bon service.

À l'inverse, Dimitrov s'est montré beaucoup plus faible sur sa mise en jeu, permettant à Kyrgios, connu pour ses qualité de relanceur, de le mettre sous une pression constante.

«Comme je n'avais jamais réussi à le battre jusqu'à présent, je savais qu'aujourd'hui je devais jouer un tennis différent des autres fois», a expliqué Kyrgios.

L'Australien avait notamment pour objectif de casser le rythme de Dimitrov et de produire un jeu agressif.

«Il a fait un très bon premier set, contrairement à moi. Mais après, j'ai réussi à reprendre le contrôle du match», a-t-il poursuivi.

Kyrgios partira favori face à Harrison, qu'il a déjà battu deux fois. L'Américain a eu fort à faire pour venir à bout de Minaur, qui a mené 1 set à 0 puis 5-3 dans le bris d'égalité du deuxième set.

Pune: Gilles Simon retrouve les honneurs

Un Gilles Simon retrouvé a remporté le treizième titre de sa carrière sur le circuit ATP en battant samedi le Sud-Africain Kevin Anderson, 14e joueur mondial, en finale du tournoi de Pune (Inde), 7-6 (4), 6-2.

Âgé de 33 ans, le Niçois n'avait plus remporté le moindre tournoi depuis près de trois ans et son titre à Marseille en février 2015.

Solide et imperturbable, comme à ses plus beaux jours, Simon a souvent poussé Anderson à la faute et a très bien joué les points décisifs. Malgré un break au premier set pour mener 5-3, il a dû attendre le tie-break pour prendre un avantage décisif (7/4). La deuxième manche a été plus facile, Simon faisant deux fois le break d'affilée, à partir de 2-2, pour dégoûter définitivement Anderson.

Une année 2017 calamiteuse avait vu Simon dégringoler de la 25e à la 89e place mondiale. L'opération renouveau était déjà bien lancée vendredi quand il a réussi l'exploit d'éliminer le Croate Marin Cilic, sixième mondial, en trois sets.

Il a aussi vengé samedi son compatriote Benoît Paire, battu vendredi dans l'autre demi-finale par ce même Anderson.