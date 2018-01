Maxime Comtois a fait taire ses détracteurs

L’année 2017 n’a pas été de tout repos pour Maxime Comtois mais, le moins que l’on puisse dire, c’est que 2018 commence bien pour l’attaquant des Tigres de Victoriaville.

L’année de repêchage ardue qu’il a connue l’an dernier est maintenant bien loin derrière lui.

«L’an dernier, plusieurs personnes m’ont critiqué sur mon jeu. Certains m’ont dit que j’avais ralenti et que je n’étais plus le même joueur que j’étais. Même quand je suis arrivé au camp (d’Équipe Canada junior) personne ne me voyait faire l’équipe. J’ai fait mon chemin, j’ai écouté tous les conseils que j’ai pu avoir de la part des entraineurs. Aujourd’hui, ça paie. Je peux leur mettre ma médaille d’or dans la face», a lancé tout sourire le seul Québécois au sein d’ÉCJ.

Force est d’admettre que Comtois a donné raison aux dirigeants d’Équipe Canada junior. Au sein d’un trio complété par Brett Howden et Alex Formenton, Comtois a été très efficace dans le rôle défensif qu’on lui avait confié. Il a même contribué en attaque en amassant six points en sept rencontres.

Un honneur immense

De remporter le Championnat mondial de hockey junior est un rêve pour beaucoup de jeunes hockeyeurs et Comtois ne fait pas exception.

«C’est le plus gros honneur que j’ai remporté dans ma carrière. J’ai gagné des tournois mais je n’ai jamais été champion du monde. Dans mon C.V. je vais pouvoir écrire : ‘’champion du monde junior’’. Il n’y a pas de mots pour décrire ça.»

Pour lui, la principale force de l’édition 2018 d’ÉCJ aura été la chimie et l’esprit de corps qui s’est développé dans le vestiaire dès que les premiers coups de patin ont été donnés au camp final d’évaluation.

«Dès la première journée, tout le monde se parlait. Il n’y avait pas de clan. On est arrivé moi, Sam (Harvey) et Drake (Batherson) et même si on était les trois seuls joueurs de la LHJMQ, personne ne nous a mis à part. On a formé une unité. Les vétérans l’avaient vécu l’an dernier et savait que la ligne est mince entre gagner et perdre. Ils se sont assurés que tout le monde se sente accepté et ça nous a permis de développer une chimie. La preuve, les trios n’ont pas changé une seule fois dans le tournoi.»

Comtois retrouvera maintenant les Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ avec qui il croit qu’il aura «peut-être la chance de terminer l’année en beauté».